В Киеве второй раз за утро объявляли тревогу: в городе слышали взрывы, работала ПВО

В Киеве и ряде областей второй раз за утро объявили воздушную тревогу, в городе работает ПВО по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - отметили в КГВА.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ударные беспилотники фиксируются в районе Вышгорода и ГЭС.

Обновлено 9:36

"БпЛА над Киевом! Находитесь в укрытиях", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

По словам главы Киевской МВА Тимура Ткаченко, в столице работают силы ПВО.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - отметили в КГВА.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Обновлено 9:55

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.