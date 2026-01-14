В Киеве второй раз за утро объявляли тревогу: в городе слышали взрывы, работала ПВО
В Киеве и ряде областей второй раз за утро объявили воздушную тревогу, в городе работает ПВО по вражеским дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - отметили в КГВА.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ударные беспилотники фиксируются в районе Вышгорода и ГЭС.
Обновлено 9:36
"БпЛА над Киевом! Находитесь в укрытиях", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
По словам главы Киевской МВА Тимура Ткаченко, в столице работают силы ПВО.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - отметили в КГВА.
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА.
Обновлено 9:55
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Удары РФ по столице
Напомним, сегодня утром, 14 января, в Киеве объявили воздушную тревогу. Также сразу в нескольких районах столицы работала ПВО.
Напомним, что враг в последнее время начал чаще атаковать Киев, применяя для ударов дроны, баллистику и крылатые ракеты.
Так, 13 января российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны.
Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты - в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.
После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.
Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.
Также из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.