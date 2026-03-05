Минус 1 гривна на литре. Где дешевле всего заправиться: свежие цены на АЗС

Цены на топливо на популярных АЗС 5 марта почти не изменились. Впрочем, одна сеть снизила стоимость бензина и дизеля на 1 грн за литр.
РБК-Украина собрало актуальный список цен и рассказывает, где сейчас дешевле всего заправиться.
ОККО:
Цены указаны с сайта ОККО, которые чаще всего встречаются на заправках сети.
WOG:
Стоит заметить, что цена на конкретной АЗС может отличаться от средней цены по Украине.
SOCAR:
Цены указаны с сайта сети SOCAR.
"Укрнафта":
Цены указаны из мобильного приложения "Укрнафты".
По сравнению с 4 марта, цены на ОККО, WOG и SOCAR не изменились. В то же время в сети "Укрнафта" топливо подешевело на 1 грн за литр.
Самые выгодные цены среди крупных сетей сохраняются на "Укрнафте":
Для сравнения, на ОККО и WOG бензин А-95 стоит 70,99 грн, а дизель - 70,99 грн.
Самое дорогое дизельное топливо среди рассмотренных сетей предлагает SOCAR - до 75,99 грн за литр (ДТ NANO Extro).
Напомним, в последние дни в Украине наблюдался постепенный рост цен на топливо на автозаправках. Подорожание коснулось бензина, дизеля и автогаза, и его фиксировали в большинстве крупных сетей АЗС. Стоимость топлива зависела от сети и региона, однако общая тенденция была к повышению.
В частности, цены на премиальный бензин подскочили до 81 грн за литр, тогда как самый дешевый бензин А-95 и дизель в крупных сетях - WOG, ОККО и SOCAR перебил отметку за 70 и выше.
Эксперты объясняли такую динамику несколькими факторами. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое повлияло на мировые цены на нефтепродукты.
Другим фактором стала повышенная активность водителей. Спрос на топливо вырос до 50%. В то же время специалисты отмечают - реального дефицита топлива в Украине нет, а поставки продолжаются.
Вместе с тем главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявлял, что фактический рост цен на АЗС может превышать объективные рыночные факторы.
По его оценкам, с учетом повышения акциза, колебаний курса и подорожания нефтепродуктов на границе бензин должен был бы вырасти в цене до 2 грн, а дизель - до 2,60 грн, тогда как реальное повышение составило 4-4,50 грн за литр.
Антимонопольный комитет уже отреагировал и обещает проверить топливный рынок, чтобы выяснить, были ли нарушения при повышении цен на АЗС.