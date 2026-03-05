Минус 1 гривна на литре. Где дешевле всего заправиться: свежие цены на АЗС

Список цен на АЗС на 5 марта

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Евро - 70,99 грн

ДТ Pulls - 73,99 грн

ДТ Евро - 70,99 грн

Газ - 41,99 грн

Цены указаны с сайта ОККО, которые чаще всего встречаются на заправках сети.

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Евро - 70,99 грн

ДТ Евро-5 - 70,99 грн

ДТ Mustang - 73,99 грн

Газ - 41,98 грн

Стоит заметить, что цена на конкретной АЗС может отличаться от средней цены по Украине.

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДТ NANO Extro - 75,99 грн

ДТ NANO - 71,99 грн

Газ - 41,98 грн

Цены указаны с сайта сети SOCAR.

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДТ (Energy) - 72,99 грн

ДТ - 68,99 грн

Газ - 40,99 грн

Цены указаны из мобильного приложения "Укрнафты".

Что изменилось за сутки

По сравнению с 4 марта, цены на ОККО, WOG и SOCAR не изменились. В то же время в сети "Укрнафта" топливо подешевело на 1 грн за литр.

Бензин 98 (Energy) - с 78,99 до 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - с 72,99 до 71,99 грн

Бензин 95 - с 69,99 до 68,99 грн

Бензин 92 - с 66,99 до 65,99 грн

ДТ (Energy) - с 73,99 до 72,99 грн

ДТ - с 69,99 до 68,99 грн

Цена на автогаз в сети осталась без изменений - 40,99 грн за литр.

Где топливо дешевле, а где дороже

Самые выгодные цены среди крупных сетей сохраняются на "Укрнафте":

Бензин А-95 - 68,99 грн

Дизель - 68,99 грн

Газ - 40,99 грн

Для сравнения, на ОККО и WOG бензин А-95 стоит 70,99 грн, а дизель - 70,99 грн.

Самое дорогое дизельное топливо среди рассмотренных сетей предлагает SOCAR - до 75,99 грн за литр (ДТ NANO Extro).

Скачок цен на АЗС: что произошло

Напомним, в последние дни в Украине наблюдался постепенный рост цен на топливо на автозаправках. Подорожание коснулось бензина, дизеля и автогаза, и его фиксировали в большинстве крупных сетей АЗС. Стоимость топлива зависела от сети и региона, однако общая тенденция была к повышению.

В частности, цены на премиальный бензин подскочили до 81 грн за литр, тогда как самый дешевый бензин А-95 и дизель в крупных сетях - WOG, ОККО и SOCAR перебил отметку за 70 и выше.

Эксперты объясняли такую динамику несколькими факторами. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое повлияло на мировые цены на нефтепродукты.

Другим фактором стала повышенная активность водителей. Спрос на топливо вырос до 50%. В то же время специалисты отмечают - реального дефицита топлива в Украине нет, а поставки продолжаются.

Вместе с тем главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявлял, что фактический рост цен на АЗС может превышать объективные рыночные факторы.

По его оценкам, с учетом повышения акциза, колебаний курса и подорожания нефтепродуктов на границе бензин должен был бы вырасти в цене до 2 грн, а дизель - до 2,60 грн, тогда как реальное повышение составило 4-4,50 грн за литр.

Антимонопольный комитет уже отреагировал и обещает проверить топливный рынок, чтобы выяснить, были ли нарушения при повышении цен на АЗС.