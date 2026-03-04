АМКУ взялся за скачок цен на бензин: заправкам выдвинули требования
Украинские заправки должны будут в максимально краткие сроки объяснить причины резкого роста цен на бензин. Пройдет проверка на предмет законности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
В ответ рост цен АМКУ приступил к мерам контроля, чтобы выяснить, являются ли действия операторов законными и нет ли признаков антиконкурентных согласованных действий.
Требования к участникам рынка
"Комитет направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации", - сказано в сообщении АМКУ.
После получения данных Комитет проведет оперативный анализ. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, ведомство обещает принять соответствующие меры реагирования.
Будут ли регулировать цены
В АМКУ отмечают, что на сегодняшний день цены на светлые нефтепродукты в Украине не подлежат государственному регулированию.
"Украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен отражаются и на стоимости топлива для потребителей", - отмечают в ведомстве.
Там также добавили, что повышение стоимости горючего носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.
Цены на бензин в Украине
Напомним, резкое подорожание горючего в Украине в начале марта 2026 привело к тому, что цена премиальных марок бензина вплотную приблизилась к отметке 81 грн/л, а обычный А-95 и дизель в ведущих сетях пересекли порог в 70,99 грн/л.
Основными драйверами роста стали война на Ближнем Востоке, поднявшая биржевые цены на дизель в Лондоне до 1100 долларов за тонну и ажиотажный спрос внутри страны (рост продаж на 30-50%).
Детальнее о росте цен на горючее - в материале РБК-Украина.