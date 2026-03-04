АМКУ взялся за скачок цен на бензин: заправкам выдвинули требования

Украинские заправки должны будут в максимально краткие сроки объяснить причины резкого роста цен на бензин. Пройдет проверка на предмет законности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В ответ рост цен АМКУ приступил к мерам контроля, чтобы выяснить, являются ли действия операторов законными и нет ли признаков антиконкурентных согласованных действий.

Требования к участникам рынка

"Комитет направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации", - сказано в сообщении АМКУ.

После получения данных Комитет проведет оперативный анализ. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, ведомство обещает принять соответствующие меры реагирования.

Будут ли регулировать цены

В АМКУ отмечают, что на сегодняшний день цены на светлые нефтепродукты в Украине не подлежат государственному регулированию.

"Украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен отражаются и на стоимости топлива для потребителей", - отмечают в ведомстве.

Там также добавили, что повышение стоимости горючего носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.