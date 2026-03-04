ua en ru
АМКУ взялся за скачок цен на бензин: заправкам выдвинули требования

19:44 04.03.2026 Ср
2 мин
Может ли государство повлиять на ценообразование на АЗС?
aimg Иван Носальский
АМКУ взялся за скачок цен на бензин: заправкам выдвинули требования Иллюстративное фото: цены на заправках в Украине взлетели (Getty Images)

Украинские заправки должны будут в максимально краткие сроки объяснить причины резкого роста цен на бензин. Пройдет проверка на предмет законности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Читайте также: Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине

В ответ рост цен АМКУ приступил к мерам контроля, чтобы выяснить, являются ли действия операторов законными и нет ли признаков антиконкурентных согласованных действий.

Требования к участникам рынка

"Комитет направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации", - сказано в сообщении АМКУ.

После получения данных Комитет проведет оперативный анализ. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, ведомство обещает принять соответствующие меры реагирования.

Будут ли регулировать цены

В АМКУ отмечают, что на сегодняшний день цены на светлые нефтепродукты в Украине не подлежат государственному регулированию.

"Украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен отражаются и на стоимости топлива для потребителей", - отмечают в ведомстве.

Там также добавили, что повышение стоимости горючего носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Цены на бензин в Украине

Напомним, резкое подорожание горючего в Украине в начале марта 2026 привело к тому, что цена премиальных марок бензина вплотную приблизилась к отметке 81 грн/л, а обычный А-95 и дизель в ведущих сетях пересекли порог в 70,99 грн/л.

Основными драйверами роста стали война на Ближнем Востоке, поднявшая биржевые цены на дизель в Лондоне до 1100 долларов за тонну и ажиотажный спрос внутри страны (рост продаж на 30-50%).

Детальнее о росте цен на горючее - в материале РБК-Украина.

