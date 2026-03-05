Мінус 1 гривня на літрі. Де найдешевше заправитися: свіжі ціни на АЗС

Ціни на пальне на популярних АЗС 5 березня майже не змінилися. Втім, одна мережа знизила вартість бензину і дизеля на 1 грн за літр.
РБК-Україна зібрало актуальний список цін та розповідає, де зараз найдешевше заправитися.
ОККО:
Ціни вказані з сайту ОККО, які найчастіше трапляються на заправках мережі.
WOG:
Варто зауважити, що ціна на конкретній АЗС може відрізнятися від середньої ціни по Україні.
SOCAR:
Ціни вказані з сайту мережі SOCAR.
"Укрнафта":
Ціни вказані з мобільного додатка "Укрнафти".
Порівняно з 4 березня, ціни на ОККО, WOG та SOCAR не змінилися. Водночас у мережі "Укрнафта" пальне подешевшало на 1 грн за літр.
Найвигідніші ціни серед великих мереж зберігаються на "Укрнафті":
Для порівняння, на ОККО та WOG бензин А-95 коштує 70,99 грн, а дизель - 70,99 грн.
Найдорожче дизельне пальне серед розглянутих мереж пропонує SOCAR - до 75,99 грн за літр (ДП NANO Extro).
Нагадаємо, останніми днями в Україні спостерігалося поступове зростання цін на пальне на автозаправках. Подорожчання торкнулося бензину, дизеля та автогазу, і його фіксували у більшості великих мереж АЗС. Вартість пального залежала від мережі та регіону, однак загальна тенденція була до підвищення.
Зокрема, ціни на преміальний бензин підскочили до 81 грн за літр, тоді як найдешевший бензин А-95 та дизель у великих мережах - WOG, ОККО та SOCAR перебив позначку за 70 і вище.
Експерти пояснювали таку динаміку кількома факторами. Загострення ситуації на Близькому Сході, яке вплинуло на світові ціни на нафтопродукти.
Іншим фактором стала підвищена активність водіїв. Попит на пальне зріс до 50%. Водночас фахівці наголошують - реального дефіциту пального в Україні немає, а постачання тривають.
Разом із тим головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявляв, що фактичне зростання цін на АЗС може перевищувати об’єктивні ринкові фактори.
За його оцінками, з урахуванням підвищення акцизу, коливань курсу та подорожчання нафтопродуктів на кордоні бензин мав би зрости в ціні до 2 грн, а дизель - до 2,60 грн, тоді як реальне підвищення становило 4-4,50 грн за літр.
Антимонопольний комітет вже відреагував та обіцяє перевірити паливний ринок, щоб з’ясувати, чи були порушення під час підвищення цін на АЗС.