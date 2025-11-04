Минус 1,5 тысячи россиян: СБУ показала работу бойцов "Альфы" на Покровском направлении

За последний месяц бойцы Центра специальных операций "Альфа" в районе Покровска и его окрестностях нанесли значительные потери российским оккупантам. Уничтожены сотни боевиков и большое количество техники, говорится в официальном сообщении спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, только за месяц в результате действий "Альфы" на Покровском направлении "отминусовано" более 1,5 тысячи захватчиков. Ежедневно, как утверждают в ведомстве, подразделения уничтожают более 20 единиц вражеской техники.

Служба отмечает, что после обострения оперативно-боевой ситуации на этом участке фронта численность спецназовцев в регионе значительно возросла. "Альфа" выполняет сложные задачи в "горячих точках", наносит точные удары по подразделениям противника и проводит рейдовые операции за линией фронта.

В сообщении также указано, что за последний месяц СБУ поразила 39 артиллерийских комплексов, включая реактивные системы залпового огня, которыми обстреливали Покровск.

Для создания условий успешных атак дронами ведомство сообщает об уничтожении 18 средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, в результате серии рейдов вне фронта, по данным СБУ, были взорваны три крупных склада российских горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Итоговые потери, которые приводит спецслужба, таковы:

более 1,5 тысячи личного состава;

20 танков;

62 бронемашины;

39 артиллерийских систем и РСЗО;

10 средств ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

532 единицы автотранспорта;

592 вражеские позиции и укрепления;

2 склада с боеприпасами и 1 склад с ГСМ.

СБУ добавляет, что все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение. Согласно сообщению, спецслужба действует "профессионально и точно", применяя бронебойное вооружение и беспилотные комплексы как на фронте, так и в глубоком тылу противника.