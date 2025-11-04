Мінус 1,5 тисячі росіян: СБУ показала роботу бійців "Альфи" на Покровському напрямку

За останній місяць бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" у районі Покровська та його околицях завдали значних втрат російським окупантам. Знищено сотні бойовиків і велику кількість техніки, ідеться в офіційному повідомленні спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, лише за місяць внаслідок дій «Альфи» на Покровському напрямку "відмінусовано" понад 1,5 тисячі загарбників. Щодня, як стверджують у відомстві, підрозділи знищують понад 20 одиниць ворожої техніки.

Служба наголошує, що після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність спецпризначенців у регіоні значно зросла. "Альфа" виконує складні завдання в "найгарячіших точках", наносить влучні удари по підрозділах противника та проводить рейдові операції за лінією фронту.

У повідомленні також зазначено, що за останній місяць СБУ уразила 39 артилерійських комплексів, включно з реактивними системами залпового вогню, якими обстрілювали Покровськ.

Для створення умов успішних атак дронами відомство повідомляє про знищення 18 засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, в результаті серії рейдів поза фронтом, за даними СБУ, було підірвано три великі склади російських паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Підсумкові втрати, які наводить спецслужба, такі:

понад 1,5 тис. особового складу;

20 танків;

62 бронемашини;

39 артилерійських систем і РСЗВ;

10 засобів ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

532 одиниці автотранспорту;

592 ворожі позиції та укріплення;

2 склади з боєприпасами і 1 склад із ПММ.

СБУ додає, що всі ураження ворожих цілей мають відеопідтвердження. Відповідно до повідомлення, спецслужба діє «професійно й точно», застосовуючи бронебійне озброєння та безпілотні комплекси як на фронті, так і в глибокому тилу противника.