За минувшие сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 46 артсистем, - Генштаб
Фото: россияне понесли большие потери в боях с Силами обороны за минувшие сутки (Getty Images)
За последние сутки с 13 на 14 марта, российские военные потеряли на войне в Украине 1410 солдат, 6 танков и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 891 660 (+1410) человек ликвидировано;
- танков - 10 313 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 21 443 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 24 455 (+46) ед;
- РСЗО - 1314 ед;
- средства ПВО - 1103 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 136 (+153) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 40 469 (+114) ед;
- специальной техники - 3777 ед.
Ситуация на фронте и удары РФ
По данным Института изучения войны (ISW), украинская армия продвинулась в районе Покровска Донецкой области. В Курской области продвижение россиян замедлилось.
Прошлой ночью россияне атаковали ряд областей ударными дронами типа "Шахед". Работали силы ПВО.
Накануне вечером российские террористы атаковали ударным дроном Харьков. Зафиксировано попадание обломков в жилой дом.
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