За минувшие сутки россияне потеряли на фронте более 1400 солдат и 46 артсистем, - Генштаб

Фото: россияне понесли большие потери в боях с Силами обороны за минувшие сутки (Getty Images)

За последние сутки с 13 на 14 марта, российские военные потеряли на войне в Украине 1410 солдат, 6 танков и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.