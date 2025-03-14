ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись под Покровском. Между тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Лимана, Северска и Торецка, а также в Сумской и Курской областях.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 14 марта отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области, и продолжают проводить зачистку в Судже и в ее окрестностях.

Вместе с тем фиксируется замедление продвижения путинских войск ближе к границе в Курской области 13 марта по сравнению с последними днями, отметили аналитики Института.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский 12 марта заявил, что дал приказ войскам отойти с некоторых неопределенных позиций на Курском "выступе" и перейти на более выгодные оборонительные позиции в регионе ради сохранения личного состава.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командующий спецназом "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска РФ захватили и "зачистили" Суджу, и атакуют оставшиеся населенные пункты вдоль международной границы.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы захватили Подол (непосредственно к югу от Суджи), Гончаровку (к западу от Суджи), Заолешенку (к северо-западу от Суджи), Рубанщину (к западу от Суджи) и н.п. Меловой (к югу от Суджи).

Российский "военкор" продолжал утверждать, что возобновленные украинские удары HIMARS замедляют скорость продвижения россиян к югу от Суджи.

Войска РФ также незначительно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что российские оккупанты продвигались на северо-запад от Басовки.

Как заявлял главком ВСУ генерал Сырский, российские ВДВ и спецназ наступают вдоль международной границы и пытаются продвинуться дальше в Сумскую область.

12 марта спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские захватчики пытаются перекрыть наземные линии связи ВСУ вдоль международной границы в районе н.п. Новенькое.

Украинский источник ISW, связанный с ГУР Минобороны Украины, заявил 13 марта, что войска РФ используют вездеходы (квадроциклы) на севере Сумской области и пытаются использовать свое превосходство в живой силе для продвижения в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины контратакуют возле Журавки, Басовки и Новенького.

13 марта украинские СМИ со ссылкой на источники в военной разведке сообщили, что беспилотники ГУР нанесли удар по Калужскому газобетонному заводу в городе Калуга. Источники заявили, что Россия создала на этом предприятии временную линию по производству беспилотников.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что якобы обломки сбитых беспилотников попали в промышленное предприятие в Дзержинском районе, вызвав пожар.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 13 марта продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 12 и 13 марта атаковали вблизи Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 13 марта продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Дорошевки, возле Тополя, Красного Первого, вдоль реки Оскол, вблизи Петропавловки и Степной Новоселовки 12 и 13 марта.

Сообщается, что российские захватчики усиливают боевые темпы на Купянском направлении.

Украинские военные, которые действуют на Купянском и Лиманском направлениях, сообщили, что оккупанты в последнее время усилили свою активность в этом районе, и что враг атакует с применением механизированной техники и большого количества личного состава.

Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что россияне использовали прошлую гололедицу, чтобы перебросить технику и пехоту через замерзшую реку Оскол на западный (правый) берег.

Войска РФ 13 марта продолжили наступательные действия в направлении Борова, но не смогли продвинуться. Российские захватчики атаковали вблизи Богуславки и Грековки 12 и 13 марта.

Сообщается, что Силы обороны Украины осуществили контратаку к востоку от Боровой вблизи Надежды.

Российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 марта, показывают, что войска РФ продвинулись в южной части Новолюбовки (северо-восточнее Лимана).

Российские захватчики продолжали наступать в направлении Нового, Зеленой Долины, Новомихайловки, вблизи Ямполевки, Мирного и Колодезей 12 и 13 марта.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении. Как показывают опубликованные 12 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к трассе Т-0513 Северск - Бахмут к северо-западу от Сакко и Ванцетти (к юго-востоку от Северска).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 13 марта, показывают, что российские захватчики продвинулись к восточной части Васюковки (к западу от Сакко и Ванцетти).

12 и 13 марта войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

13 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. 13 марта войска РФ атаковали у самого Часового Яра и у Озаряновки.

Недавно российские оккупанты продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 марта, показывают, что россияне продвинулись по улице Михаила Грушевского в северной части Торецка.

"ISW скрыла оценку продвижения России по своей карте в северо-западной части Торецка и Щербинковке (к западу от Торецка), поскольку ISW не заметила доказательств длительного российского присутствия в этих районах, а также поскольку ISW наблюдала ограниченные украинские контратаки в центре Торецка. Эти изменения не произошли за последние 24 часа", - пишут эксперты Института.

Аналитики добавляют, что российские "военкоры" недавно заявили, что Силы обороны Украины контратаковали и захватили позиции в этом районе.

Войска РФ атаковали под самым Торецком, возле Дружбы и Леонидовки 12 и 13 марта. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратакуют в районе Торецка.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские оккупанты в последнее время значительно увеличили количество артиллерийских ударов и штурмов на Торецком направлении, и увеличили численность своих пехотных штурмовых групп с 2-5 до 10 солдат.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают опубликованные 11 и 13 марта геолокационные кадры, ВСУ продвинулись к южной окраине Шевченко (к югу от Покровска) и взяли под контроль большую часть населенного пункта.

Однако в ISW добавляют, что не могут подтвердить, что ВСУ полностью освободили село Шевченко на данный момент.

Войска РФ наступали возле Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новотроицкого, Шевченко, Зеленого, Песчаного, Котлино, Успеновки, Серебряного, Новоалександровки, Новосергиевки, Котляровки, Зверево, Новоукраинки, Ясенового и Надеевки 12 и 13 марта.

Российские "военкоры" рассказывали, что Силы обороны Украины контратакуют возле Шевченко и Удачного.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 13 марта заявил, что российская активность в этом районе уменьшилась по сравнению с началом марта 2025 года, и что враг продолжает наступать небольшими группами пехоты, и использует в этом районе меньше легкой бронетехники.

Также спикер отметил, что россияне проводят больше штурмов в облачную погоду, и не используют транспортные средства во время ясной погоды. Спикер заявил, что оккупанты атакуют тем же маршрутом и в одно и то же время.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 марта заявил, что ВСУ занимают Преображенку (на юго-запад от Покровска), что мешает продвижению россиян в Надеевке (к северу от Преображенки) и вдоль линии Серебряное - Троицкое (на юго-запад от Покровска и на юг от Преображенки).

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы занимают примерно 50% села Шевченко. Российский источник ISW утверждал, что войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции в Удачном, Песчаном, Шевченко и Зеленом.

Войска РФ 13 марта продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись. 12 и 13 марта российские оккупанты атаковали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Разлива.

Российские захватчики 13 марта продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но продвинуться не смогли. Войска РФ наступали возле Бурлацкого, Привольного, Новоселки, Новополя и Новодаровки 12 и 13 марта.

"Южная ось"

13 марта российские захватчики продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись. Войска РФ 12 и 13 марта наступали вблизи Пятихаток, Степного, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных атаках на Херсонском направлении 13 марта.

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины рассказали, что наиболее активно российские оккупанты действовали на Покровском направлении.