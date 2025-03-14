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ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

Пятница 14 марта 2025 04:29
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ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.ua)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины недавно продвинулись под Покровском. Между тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Лимана, Северска и Торецка, а также в Сумской и Курской областях.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 14 марта отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Войска РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области, и продолжают проводить зачистку в Судже и в ее окрестностях.

Вместе с тем фиксируется замедление продвижения путинских войск ближе к границе в Курской области 13 марта по сравнению с последними днями, отметили аналитики Института.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский 12 марта заявил, что дал приказ войскам отойти с некоторых неопределенных позиций на Курском "выступе" и перейти на более выгодные оборонительные позиции в регионе ради сохранения личного состава.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командующий спецназом "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска РФ захватили и "зачистили" Суджу, и атакуют оставшиеся населенные пункты вдоль международной границы.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы захватили Подол (непосредственно к югу от Суджи), Гончаровку (к западу от Суджи), Заолешенку (к северо-западу от Суджи), Рубанщину (к западу от Суджи) и н.п. Меловой (к югу от Суджи).

Российский "военкор" продолжал утверждать, что возобновленные украинские удары HIMARS замедляют скорость продвижения россиян к югу от Суджи.

Войска РФ также незначительно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что российские оккупанты продвигались на северо-запад от Басовки.

Как заявлял главком ВСУ генерал Сырский, российские ВДВ и спецназ наступают вдоль международной границы и пытаются продвинуться дальше в Сумскую область.

12 марта спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские захватчики пытаются перекрыть наземные линии связи ВСУ вдоль международной границы в районе н.п. Новенькое.

Украинский источник ISW, связанный с ГУР Минобороны Украины, заявил 13 марта, что войска РФ используют вездеходы (квадроциклы) на севере Сумской области и пытаются использовать свое превосходство в живой силе для продвижения в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины контратакуют возле Журавки, Басовки и Новенького.

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

13 марта украинские СМИ со ссылкой на источники в военной разведке сообщили, что беспилотники ГУР нанесли удар по Калужскому газобетонному заводу в городе Калуга. Источники заявили, что Россия создала на этом предприятии временную линию по производству беспилотников.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что якобы обломки сбитых беспилотников попали в промышленное предприятие в Дзержинском районе, вызвав пожар.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

Российские захватчики 13 марта продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 12 и 13 марта атаковали вблизи Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

Российские оккупанты 13 марта продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Дорошевки, возле Тополя, Красного Первого, вдоль реки Оскол, вблизи Петропавловки и Степной Новоселовки 12 и 13 марта.

Сообщается, что российские захватчики усиливают боевые темпы на Купянском направлении.

Украинские военные, которые действуют на Купянском и Лиманском направлениях, сообщили, что оккупанты в последнее время усилили свою активность в этом районе, и что враг атакует с применением механизированной техники и большого количества личного состава.

Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что россияне использовали прошлую гололедицу, чтобы перебросить технику и пехоту через замерзшую реку Оскол на западный (правый) берег.

Войска РФ 13 марта продолжили наступательные действия в направлении Борова, но не смогли продвинуться. Российские захватчики атаковали вблизи Богуславки и Грековки 12 и 13 марта.

Сообщается, что Силы обороны Украины осуществили контратаку к востоку от Боровой вблизи Надежды.

Российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 марта, показывают, что войска РФ продвинулись в южной части Новолюбовки (северо-восточнее Лимана).

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

Российские захватчики продолжали наступать в направлении Нового, Зеленой Долины, Новомихайловки, вблизи Ямполевки, Мирного и Колодезей 12 и 13 марта.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении. Как показывают опубликованные 12 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к трассе Т-0513 Северск - Бахмут к северо-западу от Сакко и Ванцетти (к юго-востоку от Северска).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 13 марта, показывают, что российские захватчики продвинулись к восточной части Васюковки (к западу от Сакко и Ванцетти).

12 и 13 марта войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

13 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. 13 марта войска РФ атаковали у самого Часового Яра и у Озаряновки.

Недавно российские оккупанты продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 марта, показывают, что россияне продвинулись по улице Михаила Грушевского в северной части Торецка.

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

"ISW скрыла оценку продвижения России по своей карте в северо-западной части Торецка и Щербинковке (к западу от Торецка), поскольку ISW не заметила доказательств длительного российского присутствия в этих районах, а также поскольку ISW наблюдала ограниченные украинские контратаки в центре Торецка. Эти изменения не произошли за последние 24 часа", - пишут эксперты Института.

Аналитики добавляют, что российские "военкоры" недавно заявили, что Силы обороны Украины контратаковали и захватили позиции в этом районе.

Войска РФ атаковали под самым Торецком, возле Дружбы и Леонидовки 12 и 13 марта. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратакуют в районе Торецка.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские оккупанты в последнее время значительно увеличили количество артиллерийских ударов и штурмов на Торецком направлении, и увеличили численность своих пехотных штурмовых групп с 2-5 до 10 солдат.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают опубликованные 11 и 13 марта геолокационные кадры, ВСУ продвинулись к южной окраине Шевченко (к югу от Покровска) и взяли под контроль большую часть населенного пункта.

Однако в ISW добавляют, что не могут подтвердить, что ВСУ полностью освободили село Шевченко на данный момент.

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

Войска РФ наступали возле Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новотроицкого, Шевченко, Зеленого, Песчаного, Котлино, Успеновки, Серебряного, Новоалександровки, Новосергиевки, Котляровки, Зверево, Новоукраинки, Ясенового и Надеевки 12 и 13 марта.

Российские "военкоры" рассказывали, что Силы обороны Украины контратакуют возле Шевченко и Удачного.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 13 марта заявил, что российская активность в этом районе уменьшилась по сравнению с началом марта 2025 года, и что враг продолжает наступать небольшими группами пехоты, и использует в этом районе меньше легкой бронетехники.

Также спикер отметил, что россияне проводят больше штурмов в облачную погоду, и не используют транспортные средства во время ясной погоды. Спикер заявил, что оккупанты атакуют тем же маршрутом и в одно и то же время.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 марта заявил, что ВСУ занимают Преображенку (на юго-запад от Покровска), что мешает продвижению россиян в Надеевке (к северу от Преображенки) и вдоль линии Серебряное - Троицкое (на юго-запад от Покровска и на юг от Преображенки).

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы занимают примерно 50% села Шевченко. Российский источник ISW утверждал, что войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции в Удачном, Песчаном, Шевченко и Зеленом.

Войска РФ 13 марта продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись. 12 и 13 марта российские оккупанты атаковали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Разлива.

Российские захватчики 13 марта продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но продвинуться не смогли. Войска РФ наступали возле Бурлацкого, Привольного, Новоселки, Новополя и Новодаровки 12 и 13 марта.

"Южная ось"

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

13 марта российские захватчики продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись. Войска РФ 12 и 13 марта наступали вблизи Пятихаток, Степного, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных атаках на Херсонском направлении 13 марта.

ВСУ имели успех под Покровском, продвижение россиян на Курщине замедлилось: карты ISW

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины рассказали, что наиболее активно российские оккупанты действовали на Покровском направлении.

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