Украину атаковали российские дроны "Шахед": где был риск ударов
Вечером в четверг, 13 марта, россияне запустили ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлялась воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны после 20:00 через Харьковскую и Запорожскую области.
По состоянию на 21:15 вражеские беспилотники двигались:
- в восточной части Днепропетровской области, курс - северный;
- в западной части Днепропетровской области, курс - северо-восточный.
- в южной части Харьковской области, курс - северный.
- в северной части Харьковской области, курс - западный.
В 22:21 военные сообщили о вражеском БПЛА в районе города Днепр.
По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Обстрелы России
Российские военные продолжают удары по тыловым городам Украины, нанося ущерб инфраструктуре и убивая гражданских жителей.
Утром 12 марта захватчики обстреляли баллистикой Кривой Рог. В результате атаки ранены гражданские жители, повреждена гражданская инфраструктура, погибла женщина.
В ночь на 13 марта россияне запустили в направлении Украины более 100 ударных беспилотников. Силы ПВО работали в 11 областях.
В частности, в направлении Киеве захватчики направили 18 дронов.
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