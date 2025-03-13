РФ ударила дроном по Харькову: что известно о последствиях

Российская армия вечером четверга, 13 марта, нанесла дроновой удар по городу Харьков. Сейчас уточняются последствия обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в Telegram.

По предварительным данным, россияне нанесли удар дроном по типу "Шахед" по Ново-Баварскому району Харькова. Однако эти данные уточняются.

"Находитесь в укрытиях, потому что на город идут еще вражеские беспилотники", - написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что россияне нанесли три дроновых удара по городу Харьков.

А вот председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, есть попадание обломков беспилотника в жилой дом.

"Информация о последствиях проверяется. Профильные службы выехали на места попаданий", - написал он в Telegram.

Обстрел Харьковской области

Напомним, в ночь на 12 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедом". Попадание дрона зафиксировано в Шевченковском районе города.

Также на фоне российской атаки с применением ударных беспилотников, 6 марта, в Харькове прогремел взрыв - в городе было попадание в многоэтажку. Из-за вражеского обстрела в здании были некоторые разрушения и произошел пожар, который уже потушили.

Ранее мы писали о том, что по словам Игоря Терехова, Харьков завершил подготовку к внедрению современной системы оповещения. В рамках подготовки специалисты сократили время обнаружения места обстрела в 10 раз.