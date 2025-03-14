За минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 46 артсистем, - Генштаб

Фото: росіяни зазнали великих втрат у боях з Силами оборони за минулу добу (Getty Images)

За останню добу з 13 на 14 березня, російські військові втратили на війні в Україні 1410 солдатів, 6 танків і 46 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.