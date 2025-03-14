За минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1400 солдатів і 46 артсистем, - Генштаб
За останню добу з 13 на 14 березня, російські військові втратили на війні в Україні 1410 солдатів, 6 танків і 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 891 660 (+1410) осіб ліквідовано;
- танків - 10 313 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 21 443 (+11) од.;
- артилерійських систем - 24 455 (+46) од.;
- РСЗВ - 1314 од.;
- засоби ППО - 1103 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 136 (+153) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 469 (+114) од.;
- спеціальної техніки - 3777 од.
Ситуація на фронті та удари РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), українська армія просунулася в районі Покровська Донецької області. В Курській області просування росіян уповільнилося.
Минулої ночі росіяни атакували низку областей ударними дронами типу "Шахед". Працювали сили ППО.
Напередодні ввечері російські терористи атакували ударним дроном Харків. Зафіксоване влучання уламків у житловий будинок.
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