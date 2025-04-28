За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ

Иллюстративное фото: россияне снова потеряли много техники в боях за сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)

За последние сутки с 27 на 28 апреля, потери армии РФ на фронте составили 1160 солдат и более 100 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.