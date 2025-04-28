За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ
За последние сутки с 27 на 28 апреля, потери армии РФ на фронте составили 1160 солдат и более 100 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 949 800 (+1160) человек ликвидировано;
- танков - 10 723 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 338 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 27 038 (+31) ед;
- РСЗО - 1373 ед;
- средства ПВО - 1145 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 083 (+72) ед;
- крылатых ракет - 3196 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 46 292 (+105) ед;
- специальной техники - 3860 ед.
Воздушные атаки России
Российский агрессор продолжает обстреливать населенные пункты Украины ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.
Днем в воскресенье, 27 апреля, россияне обстреляли дронами Днепропетровскую область. Пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая община.
Кроме того, агрессор атаковал ударными БпЛА Житомир. В городе повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары.
Также российские дроны атаковали территорию вблизи железнодорожного вокзала Славянска Донецкой области.
Днем в воскресенье, агрессор несколько раз бил управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области, есть погибшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.