ua en ru
Пн, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ

Понедельник 28 апреля 2025 07:33
UA EN RU
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ Иллюстративное фото: россияне снова потеряли много техники в боях за сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 27 на 28 апреля, потери армии РФ на фронте составили 1160 солдат и более 100 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 949 800 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков - 10 723 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 338 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 27 038 (+31) ед;
  • РСЗО - 1373 ед;
  • средства ПВО - 1145 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 083 (+72) ед;
  • крылатых ракет - 3196 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46 292 (+105) ед;
  • специальной техники - 3860 ед.

За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ

Воздушные атаки России

Российский агрессор продолжает обстреливать населенные пункты Украины ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами.

Днем в воскресенье, 27 апреля, россияне обстреляли дронами Днепропетровскую область. Пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая община.

Кроме того, агрессор атаковал ударными БпЛА Житомир. В городе повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары.

Также российские дроны атаковали территорию вблизи железнодорожного вокзала Славянска Донецкой области.

Днем в воскресенье, агрессор несколько раз бил управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области, есть погибшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1160 солдат и 4 танка, - ВСУ
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию