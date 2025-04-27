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Враг обстрелял Днепропетровскую область: повреждены 15 домов, ранена женщина

Воскресенье 27 апреля 2025 21:07
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Враг обстрелял Днепропетровскую область: повреждены 15 домов, ранена женщина Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (facebook.com/permalink)
Автор: Ірина Гайдук

Российские войска обстреляли из артиллерии и дронов Днепропетровскую область сегодня, 27 апреля. Повреждены частные дома в двух районах региона, ранена пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Больше всего от атак оккупантов пострадал Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил по нему и дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии в течение всего дня. Атаковал Никополь, Покровскую и Марганецкую громады.

"Пострадала 73-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении", - рассказал Лысак.

Также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, парник. Изуродованы инфраструктура, 30 солнечных панелей, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, россияне ударили по Новопавловской громаде, что в Синельниковском районе, управляемой авиационной бомбой (КАБом).

В результате этой атаки повреждения получили 8 частных домов. Погибших и раненых нет.

Фото: повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области от российских обстрелов 27 апреля (facebook.com/permalink)

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, минувшей ночью также Днепр, Павлоград и другие города Днепропетровской области подверглись дроновой атаке со стороны российских захватчиков. Из-за обстрелов погиб человек и пострадала девочка, были пожары.

По словам главы ОГА, в Павлограде в результате дроновых ударов погиб мужчина, а также пострадала 14-летняя девушка. Чиновник добавил, что ребенок находится под наблюдением врачей.

Кроме того, в Павлограде были повреждены два многоквартирных дома, также произошло возгорание в одном из зданий.

Также были разрушения в Павлоградском районе в Вербковской громаде из-за удара БПЛА - там враг попал по сельхозпредприятию. В результате обстрела погибли 500 голов домашнего животного.

В Днепре из-за ночной российской атаки в семи многоэтажках выбило не менее 150 окон. Была повреждена и контактная сеть троллейбуса, но ее быстро починили.

Кроме того, уже утром россияне ударили из РСЗО "Град" по Никополю. В городе были повреждены 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Обошлось без пострадавших.

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