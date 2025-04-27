Россияне атаковали Житомир: несколько пожаров, среди пострадавших полицейские
Ночью Житомир пострадал от российского обстрела, в результате чего возникли пожары в разных частях города. Спасатели оперативно ликвидировали огонь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Telegram главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
Сегодня ночью российские войска атаковали дронами Житомир, в результате чего возникли несколько пожаров в разных частях города. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь.
Огонь охватил складское здание, а также сухую траву. Кроме того, были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Также, повреждены по меньшей мере 15 жилых домов и 4 автомобиля.
По предварительным данным ГСЧС, есть один пострадавший, у которого диагностировали острую реакцию на стресс.
"На этот раз во время такого удара пострадали двое сотрудников Национальной полиции, им оказывается помощь", - сообщают в ОГА.
Пожары были оперативно локализованы спасателями, и угроза распространения огня была устранена.
Глава Житомирской ОВА отметил, что часть шахедов, атаковавших Житомирскую область, были сбиты.
Напомним, что города Днепропетровской области этой ночью подверглись дроновой атаке со стороны российских захватчиков.
По словам главы ОГА, в Павлограде в результате дроновых ударов погиб мужчина, а также пострадала 14-летняя девушка. Чиновник добавил, что ребенок находится под наблюдением врачей.
Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе раздавались взрывы.
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