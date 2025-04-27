Россияне атаковали Житомир: несколько пожаров, среди пострадавших полицейские

Ночью Житомир пострадал от российского обстрела, в результате чего возникли пожары в разных частях города. Спасатели оперативно ликвидировали огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Telegram главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

Сегодня ночью российские войска атаковали дронами Житомир, в результате чего возникли несколько пожаров в разных частях города. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь.

Огонь охватил складское здание, а также сухую траву. Кроме того, были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Также, повреждены по меньшей мере 15 жилых домов и 4 автомобиля.

Фото: ГСЧС Украины

По предварительным данным ГСЧС, есть один пострадавший, у которого диагностировали острую реакцию на стресс.

"На этот раз во время такого удара пострадали двое сотрудников Национальной полиции, им оказывается помощь", - сообщают в ОГА.

Фото: ГСЧС Украины

Пожары были оперативно локализованы спасателями, и угроза распространения огня была устранена.

Глава Житомирской ОВА отметил, что часть шахедов, атаковавших Житомирскую область, были сбиты.