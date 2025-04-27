Россияне нанесли девять ударов по Константиновке: есть погибшие, много раненых (видео)

Фото: россияне сбросили девять авиабомб на Константиновку, есть погибшие и много раненых (иллюстрация/t me dsns_telegram)

Российская армия нанесла девять ударов - авиабомбами КАБ-250 и дронами - по Константиновке 26 апреля. Есть погибшие, семь человек ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Вчера россияне нанесли по городу 9 авиаударов бомбами КАБ-250 и БПЛА. На местах попаданий работали сразу несколько групп парамедиков", - говорится в сообщении. В результате атаки, по данным полиции, погибли двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет. "Ранены семь человек: две женщины - в возрасте 52 и 60 лет и пятеро мужчин в возрасте 50, 53, 56, 56 и 64 лет", - отметили правоохранители. К тому же разрушениям подверглись 34 гражданских объекта: 2 многоквартирных и 20 частных домов, админздание, нежилые помещения, транспортные средства.