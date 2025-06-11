Поврежденные дома, погибшие и 54 пострадавших: фото последствий атаки РФ по Харькову

Россияне в ночь на 11 июня массированно атаковали Харьков дронами. В городе зафиксировано много попаданий и есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал ГСЧС Украины.

По его словам, враг нанес удар по городу 17-ю дронами типа "Шахед". Под атакой были Слободской и Основянский районы.

"Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 2 человека погибли и еще 17 пострадали - среди них - 5 детей. Нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем домов.

"Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Все это - обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью", - подчеркнул мэр Харькова.

Он добавил, что по состоянию на сейчас коммунальные и экстренные службы, также волонтеры - ликвидируют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды.

"Мы держимся. Мы помогаем друг другу. И мы обязательно выстоим. Харьков - это Украина. И его не сломать", - подчеркнул глава города.

Тем временем в ГСЧС Украины подтвердили вышеуказанную информацию от Терехова и показали фото последствий атаки.

Фото: последствия вражеской атаки РФ по Харькову в ночь на 11 июня (t.me/dsns_telegram)

"Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы", - добавили чрезвычайники.

Обновлено в 04:10

"На данную минуту уже 54 пострадавших, 2 погибли", - уточнил Терехов.