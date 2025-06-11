Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые дроны были замечены около 20:00, они двигались в направлении Харькова.

Около 23:00 военные сообщали о разведывательных БпЛА на севере Черниговской области.

В 23:11 сообщалось о движении группы ударных БпЛА через Херсонскую область, курсом на Днепропетровскую область. Впоследствии они изменили курс на Николаевскую область.

В 23:31 были обнаружены беспилотники на границе Сумской и Харьковской областей, двигались курсом на Полтавскую область.

В 23:38 вражеские БпЛА двигались в направлении Полтавы, а также на востоке Николаевской области курсом на Кировоградскую область.

В 23:51 сообщалось о движении дронов на Харьков.

В 00:27 военные сообщили о движении группы БПЛА с юга и востока в направлении Харькова. Впоследствии в городе прозвучала серия взрывов.

Также российские дроны двигались на границе Кировоградской и Николаевской областей в направлении Винницкой области.

По состоянию на 00:52, основная масса шахидов двигалась:

в Харьковской области;

из Кировоградской в сторону Черкасской областей.

В 01:03 были зафиксированы новые БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

По состоянию на 01:40 основная масса "Шахедов" движется на юге Харьковской области.

Кроме того, российские ударные дроны двигались:

из Черкасской в Киевскую область;

из акватории Черного моря курсом на Вилково.

По состоянию на 01:38 карта воздушных тревог выглядела так: