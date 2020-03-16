Мінські переговори: в комітеті зовнішньої політики ВР розповіли про зустріч з Єрмаком

Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

У комітеті Ради розповіли, що жодних прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде

Голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко розповів про зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком з приводу переговорів в Мінську і заявив, що ніякого статусу спостерігача Росія не отримає. Про це Мережко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Мережко зазначив, що жодних прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде.

"По-перше, ніяких серйозних протестів не було. Була зустріч з Єрмаком (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, - ред.), на якій ми змогли отримати компетентні та вичерпні відповіді на всі питання. Ніяких прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде. І ніякого статусу спостерігача РФ не отримає", - сказав він.

Нагадаємо, Єрмак розповів, що 25 березня під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську може бути підписана угода про створення Консультативної ради з представниками окупованих територій Донбасу.

За словами Єрмака, Мінські домовленості лежать в основі санкційних рішень європейських та інших країн щодо Росії.

Додамо, на засіданні контактної групи по врегулюванню на Донбасі сторони домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей.