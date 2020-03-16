ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінські переговори: в комітеті зовнішньої політики ВР розповіли про зустріч з Єрмаком

Новини » Політика     16.03.2020 - 08:15
Мінські переговори: в комітеті зовнішньої політики ВР розповіли про зустріч з Єрмаком
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

У комітеті Ради розповіли, що жодних прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде

Голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко розповів про зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком з приводу переговорів в Мінську і заявив, що ніякого статусу спостерігача Росія не отримає. Про це Мережко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Мережко зазначив, що жодних прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде.

"По-перше, ніяких серйозних протестів не було. Була зустріч з Єрмаком (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, - ред.), на якій ми змогли отримати компетентні та вичерпні відповіді на всі питання. Ніяких прямих переговорів між Україною і ОРДЛО не було, немає і не буде. І ніякого статусу спостерігача РФ не отримає", - сказав він.

Нагадаємо, Єрмак розповів, що 25 березня під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську може бути підписана угода про створення Консультативної ради з представниками окупованих територій Донбасу.

За словами Єрмака, Мінські домовленості лежать в основі санкційних рішень європейських та інших країн щодо Росії.

Додамо, на засіданні контактної групи по врегулюванню на Донбасі сторони домовилася про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей.

Єрмак пояснив, чому Україна не може вийти із Мінських домовленостей В ОП анонсували повернення українських заручників з ОРДЛО
Новини України ОРДЛОАндрій Єрмак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся