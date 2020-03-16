Минские переговоры: в комитете внешней политики ВР рассказали о встрече с Ермаком

Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

В комитете Рады рассказали, что никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет

Глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко рассказал о встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком по поводу переговоров в Минске и заявил, что никакого статуса наблюдателя Россия не получит. Об этом Мережко рассказал в интервью РБК-Украина.

Мережко отметил, что никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет.

"Во-первых, никаких серьезных протестов не было. Была встреча с Ермаком (главой Офиса президента Андреем Ермаком, - ред.), на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы. Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит", - сказал он.

Напомним, Ермак рассказал, что 25 марта во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске может быть подписано соглашение о создании Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса.

По словам Ермака, Минские договоренности лежат в основе санкционным решений еропейських и других стран в отношении России.

Добавим, на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе стороны договорилась о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.