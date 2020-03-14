Єрмак пояснив, чому Україна не може вийти із Мінських домовленостей

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Вихід із угод може спричинити скасування міжнародних санкцій проти РФ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому Україна не може в односторонньому порядку вийти із Мінських домовленостей. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

За словами Єрмака, Мінські домовленості лежать в основі санкційних рішень єропейських та інших країн щодо Росії.

"Це єдиний документ (з урегулювання конфлікту на Донбасі, - ред.), який на сьогодні існує... Багато питань до цього документу. Але він сьогодні є, його також підтримала Рада Безпеки. Він лежить в основі санкційної політики наших країн-партнерів. І багато з них дуже часто нам говорять: "Якщо ви бажаєте вийти з Мінську, якщо ви не збираєтеся виконувати Мінські домовленості - скажіть. Але попереджаємо вас, що це буде мати дуже потужний результат щодо подовження санкцій", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що у цих документах є чітка умова - що Україна повинна погодити три документи нових законодавчих актів із представниками окупованих територій.

"Там так написано. Протягом шести років єдиними представниками територій, які не є учасниками ТКГ, але є присутніми, були люди з так званих "ЛНР" і "ДНР", з якими ми, як влада, говорити не збиралися і не збираємося. Тому що вони не визнані навіть Росією", - сказав глава ОП.

Нагадаємо, як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, 25 березня під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську може бути підписана угода про створення Консультативної ради із представниками окупованих територій Донбасу.