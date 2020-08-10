У Мінську ввели заходи, схожі на військовий стан, - правозахисник

Заступник глави правозахисного центру "Весна" Валентин Стефанович заявив, що під час протестів в Мінську були введені заходи, схожі на військовий стан. За його словами, влада готувалася до масових затримань після завершення голосування.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Стефанович зазначив, що акції протесту пройшли у всіх обласних центрах і деяких великих районах Білорусі.

"Фактично заходи, аналогічні військового стану, були введені в Мінську перед виборами. Введено внутрішні війська, поліція, скоординована блокада міста. Візити Олександра Лукашенка до військових частин, попередження про те, що армію можна використовувати для наведення порядку, - все це говорить про те , що влада очікувала, що результати виборів викличуть сплеск невдоволення ", - повідомив правозахисник.

Він додав, що влада використовувала проти демонстрантів гумові кулі, водомети і світлошумові гранати, що є "абсолютно невідповідним і жорстоким насильством".

"Ми покладаємо всю відповідальність за те, що сталося вчора, безпосередньо на владу Білорусі. Тому що влада повинна сприяти мирним зібранням. Люди вийшли, тому що не згодні з результатами виборів, які не відповідали навіть мінімальним стандартам", - додав Стефанович.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня завершилося голосування на виборах президента, за попередніми даними перемогу отримав Олександр Лукашенко.

Після голосування в Білорусі почалися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями.

За даними МВС Білорусі, в ході зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 силовиків.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці затримали близько 3 тисяч чоловік в результаті протестів.