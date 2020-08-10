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Лукашенко визнав застосування гумових куль проти протестуючих

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 15:45
Лукашенко визнав застосування гумових куль проти протестуючих
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Силовики використовували гумові кулі проти демонстрантів, коли ті намагалися штурмувати мінське РУВС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що в ніч після виборів співробітники правоохоронних органів застосували гумові кулі проти демонстрантів. При цьому він зазначив, що кулі використовувалися лише одного разу.

Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, гумові кулі використовували, коли протестувальники намагалися штурмувати мінське РУВС і напали на міліціонера.

"Озвірілі люди! Тому ситуація вночі була напружена, але міліція - молодці, впоралися. Армію і Службу безпеки ми залучили, тільки щоб евакуювати виборчі комісії", - заявив глава держави.

При цьому він висловив думку, що правоохоронні органи діяли м'яко.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову здобуває діючий президент Олександр Лукашенко.

У Мінську для розгону протестуючих силовики застосували водомети, світлошумові гранати і гумові кулі.

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