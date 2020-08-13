У Мінську поновилися сутички, а Кабмін змінив критерії по зонах карантину: новини за 12 серпня

Кабінет міністров змінює критерии, які визначають епідеміологічну ситуацію в регіоні, в Мінську поновилися сутички, глава МЗС України Дмитро Кулеба допустив реалізацію "формули Штайнмайера". Детальніше про том, що сталося в середу, 12 серпня, - в матеріалах РБК-Україна

Кабмін змінив критерії по зонах карантину

Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності. Зокрема, було змінено показники, які визначають епідеміологічну ситуацію в регіоні.

На засіданні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні дуже швидко перейшли поріг у тисячу захворівших за добу. Також зростає кількість людей, які госпіталізуються.

"Раніше ми рівень загрози визначали за 4 показниками: кількість ліжок, випадків, тестувань та динаміка зростання кількості випадків. Ми об'єднали два показника і зараз визначатимемо по 3 показниках: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тис населення за 14 днів", - зазначив він.

У Мінську поновилися зіткнення, силовики застосували зброю

У столиці Білорусі Мінську поновилися сутички між силовиками і демонстрантами. В одному з мікрорайонів силовики застосували зброю.

Тим часом у білоруському Вітебську глава однієї з дільничних комісій у Вітебську визнав, що їм довелося переписати підсумковий протокол голосування на користь Олександра Лукашенка. Спочатку під час підрахунку голосів перемогу на ділянці здобула Світлана Тіхановська.

Також стало відомо, що у Мінську затримали двох українських журналістів. Їх підозрюють в участі в масових заворушеннях.

Кулеба допустив реалізацію "формули Штайнмайєра" і назвав умову

Україна може виконати умови так званої "формули Штайнмайєра", яка стосується врегулювання ситуації на Донбасі. Однак тільки якщо це буде відповідати її інтересам.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, незважаючи на те, що Україна на сьогодні зосереджена на питаннях безпеки, Київ готовий рухатися шляхом виконання політичної частини мінських угод.

Україна пропонує замінити поняття "особливий статус" Донбасу на нове

Українська сторона в рамках врегулювання ситуації на сході країни пропонує замінити поняття "особливий статус" Донбасу. Зокрема, пропонується формулювання "особливий режим адміністративного управління".

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

В аеропорту "Бориспіль" українцям не дали вилетіти в ОАЕ: деталі скандалу

В аеропорту "Бориспіль" стався скандал. Людей, які летіли в Дубай, не пускали в літак. Річ у тому, що ОАЕ змінили правила для вилітаючих в їх країну українців, але люди про це не знали.

Як повідомляє телеканал "Україна 24", киянка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії МАУ пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, тому що тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають в Еміратах.

В Україну йде період "холодної посухи": синоптики оновили прогноз погоди

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною, і навіть відверто холодною, як для серпня. Опади - мінімальні, а низькі градуси доберуться навіть до південно-східних областей.

Прогноз погоди на найближчі дні показали синоптики Українського гідрометцентру.

Сьогодні, 13 серпня, в країні очікується холодна погода від +20 до +25 градусів. Трохи вище лише на Півдні та Закарпатті (від +25 до +28).