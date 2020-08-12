Україна пропонує замінити поняття "особливий статус" Донбасу на нове

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Пропонується закріпити поняття "особливий режим адміністративного управління"

Українська сторона в рамках врегулювання ситуації на сході країни пропонує замінити поняття "особливий статус" Донбасу. Зокрема, пропонується формулювання "особливий режим адміністративного управління".

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, поняття "особливий статус" Донбасу сформульовано в тих документах, які прийняті в рамках мінської тристоронньої групи.

"Ми пропонуємо замість загального поняття "особливий статус" внести інші поняття... І закон України, який готується і вже майже готовий, по тим питанням, що стосуються Донбасу і війни на Донбасі, та миру на Донбасі. Ми просимо зрозуміти нас і врахувати таке формулювання - особливий режим управління адміністративного. Це відповідає тим реформам, що проводяться Україною по місцевому самоврядуванню, і нашим законам", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук уточнив, з ким із окремих районів Донецької та Луганської областей готовий вести переговори.

Крім того, він назвав чотири варіанти повного перемир'я на Донбасі, один з яких передбачає поступки.