Кабмін змінив критерії по зонах карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Змінено умови попадання населених пунктів до зони карантину

Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності. Зокрема, було змінено показники, які визначають епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 12 серпня.

На засіданні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні дуже швидко перейшли поріг у тисячу захворівших за добу. Також зростає кількість людей, які госпіталізуються.

"Раніше ми рівень загрози визначали за 4 показниками: кількість ліжок, випадків, тестувань та динаміка зростання кількості випадків. Ми об'єднали два показника і зараз визначатимемо по 3 показниках: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тис населення за 14 днів", - зазначив він.

За його словами, кількість тестувань має бути не менше, ніж 24 на 100 тисяч протягом 7 днів, показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймає рішення щодо зон кожні 7 днів, рішення про послаблення карантину в регіоні не може бути переглянуто раніше, ніж за 14 днів.

Якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється помаранчевий рівень, якшо більше 75% - червоний рівень.

Нагадаємо, в п'ятницю Центр громадського здоров'я при Моз оновив карту карантинних зон, згідно з якою Луцьк і Тернопіль покинули "червону зону".

При цьому Харків був занесений у "червону зону", проте пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав це технічною помилкою.

Також РБК-Україна писало, що Чернівецька область може потрапити в "червону зону", так як там два дні поспіль фіксували понад 100 нових випадків коронавіруса.