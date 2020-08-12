Кулеба допустив реалізацію "формули Штайнмайєра" і назвав умову

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Умови формули можуть виконати тільки в інтересах України

Україна може виконати умови так званої "формули Штайнмайєра", яка стосується врегулювання ситуації на Донбасі. Однак тільки якщо це буде відповідати її інтересам.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, незважаючи на те, що Україна на сьогодні зосереджена на питаннях безпеки, Київ готовий рухатися шляхом виконання політичної частини мінських угод.

"І "формула Штайнмайєра" є його частиною. Якщо ми будемо бачити, що комплексне рішення, на яке ми виходимо, буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що офіційний Київ не відмовлявся від "формули Штайнмайєра", і назвав її складною для реалізації на практиці.

Зазначимо, дана формула фактично уточнює пункт мінських угод про запровадження особливого порядку місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Згідно з текстом формули, відповідний закон тимчасово набуває чинності в день місцевих виборів в ОРДЛО. На постійній основі документ буде діяти, якщо спеціальне бюро ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли чесно і демократично за міжнародними стандартами.