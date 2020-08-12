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У Мінську оцінили збиток від протестів

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 13:32
У Мінську оцінили збиток від протестів
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У місті пошкоджено багато будівель

У Мінську оцінюють збиток від протестів у місті до півмільйона білоруських рублів. У місті пошкоджено будівлі дитячих садків і шкіл, елементи благоустрою, інфраструктури, транспорт.

Про це заявили в Мінміськвиконкомі, передає tut.by.

У відомстві заявили, що такі дії протестувальників неприпустимі і "тягнуть за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність".

Мешканців міста закликають не брати участь у несанкціонованих заходах і не піддаватися на провокації їх організаторів.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані збори громадян у 25 населених пунктах.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ Бєларусі повідомило про відкриття 17 кримінальних справ за фактами нападу на співробітників правоохоронних органів.

РБК-Україна писало, що під час протесту в Білорусі затримали 9 українців і побили журналіста.

Крім того, у ході протестів у Білорусі проти чинної влади затримали як мінімум трьох громадян Польщі.

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