В Минске оценили ущерб от протестов

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В городе повреждены много зданий

В Минске оценивают ущерб от протестов в городе в полмиллиона белорусских рублей. В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт.

Об этом заявили в Мингорисполкоме, передает tut.by.

В ведомстве заявили, что такие действия протестующих недопустимы и "влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность".

Жителей города призывают не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов.

Напомним, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах.

Отметим, Министерство внутренних дел Беларуси сообщило об открытии 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов.

РБК-Украина писало, что во время протеста в Беларуси задержали 9 украинцев и избили журналиста.

Кроме того, в ходе протестов в Беларуси против действующей власти задержали как минимум трех граждан Польши.