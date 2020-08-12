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У Білорусі відкрили 17 кримінальних справ проти протестувальників

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 12:31
У Білорусі відкрили 17 кримінальних справ проти протестувальників
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Постраждали 14 співробітників міліції

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі повідомило про відкриття 17 кримінальних справ за фактами нападу на співробітників правоохоронних органів. Постраждали 14 співробітників міліції.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У МВС повідомляють про напад на правоохоронців у Бресті. Також в Жабинці невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю в напрямку службової машини, в результаті чого під автомобілем загорілася тротуарна плитка.

Нагадаємо, під час протесту в Білорусі затримали 9 українців і побили журналіста.

Крім того, в ході протестів в Білорусі проти діючої влади затримали як мінімум трьох громадян Польщі.

Раніше повідомлялось, що Литва вимагає ввести санкції проти відповідальних за застосування сили в Білорусі.

Зазначимо, голови МЗС Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію через ситуацію в Білорусі.

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