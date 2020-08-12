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Протести в Білорусі відбулися в 25 населених пунктах

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 13:06
Протести в Білорусі відбулися в 25 населених пунктах
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: Анастасия Рокитна

У ході протестів були затримані близько тисячі осіб

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі заявило, що в ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані збори громадян у 25 населених пунктах. У цих місцях був перекритий рух транспорту.

Після третьої хвилі протестів в країні в МВС повідомили про 51 пораненого і близько тисячі затриманих.

В МВС Білорусі повідомили про відкриття 17 кримінальних справ за фактами нападу на співробітників правоохоронних органів.

Зазначимо, вчора РБК-Україна писало, що ситуація в Білорусі погіршилася після від'їзду головної опонентки Олександра Лукашенка Світлани Тіхановської.

ЄС закликав чинного президента Білорусі до діалогу з суспільством. Також ЄС заявив про фальсифікацію підсумків виборів і необґрунтовані арешти у Білорусі, пригрозивши відповідними заходами.

Зокрема, Литва вимагає ввести санкції проти відповідальних за застосування сили в Білорусі.

Крім того, вчора в країні почалися масові страйки на підприємствах. Робота зупинилася на "Гродно Азот", Жабинковському цукровому заводі, мінському електротехнічному заводі ім. Козлова, РУП Беленергомережпроект, в Інституті хімії нових матеріалів НАН Білорусі, на мінському електротехнічному заводі ім. Козлова.

Після від'їзду в Литву головна опонентка чинної влади Світлана Тіхановська опублікувала два відеозвернення.

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