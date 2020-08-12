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У ході протестів у Білорусі затримали трьох громадян Польщі

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 11:09
У ході протестів у Білорусі затримали трьох громадян Польщі
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: РБК-Україна

Затримані польські студенти

У ході протестів у Білорусі проти чинної влади затримали як мінімум трьох громадян Польщі. Польський посол вже відвідав Міністерство закордонних справ Білорусі.

Про це повідомляє RMF24.

Як відомо, затримані польські студенти. Представник консульського відділу посольства Польщі в Мінську повідомив, що дипломатам відомо місцезнаходження двох заарештованих поляків. Поки представники консульства не мали можливості зустрітися із затриманими.

Нагадаємо, в обласних центрах Білорусі, а також в самому Мінську, ОМОН затримував людей просто на вулицях. Після двох хвиль протестів були затримані близько 5 тисяч людей.

У зв'язку з подіями в Білорусі голови МЗС Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію.

Раніше РБК-Україна писало, що у лікарнях перебувають більше 200 учасників протестів, за даними місцевого Мінохоронздоров'я.

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