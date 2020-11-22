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Мінська міліція підтвердила затримання сотень протестувальників

Мінськ, Неділя 22 листопада 2020 18:29
Мінська міліція підтвердила затримання сотень протестувальників
Фото: протести у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар міліції Мінська Наталія Ганусевич підтвердила затримання мітингувальників під час сьогоднішніх акцій протесту проти Олександра Лукашенка. Силовики затримали декілька сотень учасників протесту.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

За офіційними даними мінської міліції, сьогодні за участь в акціях протесту затримали понад дві сотні громадян.

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 200 громадян, щодо яких проводиться перевірка в рамках діючого законодавства", - заявила Ганусевич.

Нагадаємо, білоруські правозахисники нарахували вже понад 200 затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в країні. Окрім Мінська, затримання відбувалися у Бресті, Новополоцьку, Пінську, Гродно та інших містах.

Також РБК-Україна писало, що під час протестів у Мінську силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів в районі Кам'яної Гірки. На відео, розміщених у соцмережах, видно, що силовики застосовують засоби, схожі на світлошумові гранати.

Додамо, цього тижня Лукашенко наказав навести порядок у Мінську на вихідних. Заява Лукашенка була зроблена на тлі підготовки до масових акцій у пам'ять про загиблих протестувальників.

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