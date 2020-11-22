Минская милиция подтвердила задержание сотен протестующих

Фото: протесты в Минске (tut.by)

Пресс-секретарь милиции Минска Наталья Ганусевич подтвердила задержание митингующих во время сегодняшних акций протеста против Александра Лукашенко. Силовики задержали несколько сотен участников протеста.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

По официальным данным минской милиции, сегодня за участие в акциях протеста задержали более двухсот граждан.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - заявила Ганусевич.

Напомним, белорусские правозащитники насчитали уже более 200 задержанных во время сегодняшних акций протеста в стране. Помимо Минска, задержания производились в Бресте, Новополоцке, Пинске, Гродно и других городах.

Также РБК-Украина писало, что во время протестов в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов в районе Каменной Горки. На видео, размещенных в соцсетях, видно, что силовики применяют средства, похожие на светошумовые гранаты.

Добавим, на этой неделе Лукашенко приказал навести порядок в Минске на выходных. Заявление Лукашенко было сделано на фоне подготовки к массовым акциям в память о погибших протестующих.