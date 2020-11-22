ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі затримали понад 200 учасників маршу проти фашизму

Неділя 22 листопада 2020 17:53
У Білорусі затримали понад 200 учасників маршу проти фашизму
Фото: акція протаеста в Мінську (charter97.org)
Автор: Олександр Білоус

Понад 200 осіб затримали на протестних акціях, які пройшли у містах Білорусі в неділю, 22 листопада. Десятки тисяч білорусів вийшли на "Марш проти фашизму".

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Як зазначають правозахисники, як тільки люди почали збиратися в колони, силовики почали затримувати демонстрантів і використовувати спецзасоби проти них. Протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах.

За даними організації, більшість були затримані в Мінську. Крім того, зафіксовані затримання на акціях протесту в Бресті, Новополоцьку, Пінську, Гродно та інших містах.

Нагадаємо, 22 листопада в Мінську та інших містах Білорусі пройшли акції протесту. В Мінськ направили військову техніку, а центральні площі обгородили. Із-за протестів у столиці закривали більше 10 станцій метро, мобільний інтернет працював з перебоями.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході протестів у Мінську силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів в районі Кам'яної Гірки. Очевидці також повідомляли про затримання протестувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі БілорусьМинскпротест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся