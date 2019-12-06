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У Мінська і Москви залишилися неузгоджені питання щодо інтеграції

Новини » В світі     06.12.2019 - 09:29
У Мінська і Москви залишилися неузгоджені питання щодо інтеграції
Фото: Сергій Румас і Дмитро Медведєв (static.government.ru)

Через це глави урядів Білорусі та РФ зустрінуться в Сочі

У п'ятницю, 6 грудня, глави урядів Білорусі та Росії зустрінуться в Сочі для узгодження питань інтеграції в рамках Союзної держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Як повідомляється, вони обговорюватимуть 31 дорожню карту інтеграції, з яких тільки 20 узгоджено.

"Сергій Румас і Дмитро Медведєв спробують узгодити карти, але, судячи з усього, частина питань залишать для президентів. Після переговорів 19 листопада погоджено два десятки з 31 дорожньої карти, у тому числі сторони розходяться по документах у сфері енергетики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході переговорів білоруська сторона хотіла б вирішити важливі для неї питання, такі як:

  • формування цін на нафту і газ;
  • наслідки реалізації податкового маневру;
  • усунення бар'єрів щодо доступу товарів на внутрішні національні ринки.

"Представники російської сторони на перше місце ставлять інтеграційні домовленості, а потім вже розв'язання поточних питань", - йдеться в повідомленні.

Після переговорів прем'єрів запланована зустріч Олександра Лукашенка і Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти двох країн підпишуть договір про інтеграцію найближчими вихідними. Білоруське видання tut.by зазначає, що швидше за все угода буде підписана на російських умовах, що є поглинанням.

Зазначимо, раніше Румас заявив, що Білорусь підпише дорожні карти щодо інтеграції з Росією тільки при врахуванні своїх інтересів.

Лукашенко раніше заявив, що "Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії".

За даними інституту соціології Білорусі, кількість білорусів, які підтримують створення союзної держави з РФ, скоротилася в останні роки. Кількість прихильників входження Білорусі до складу Росії у 2019 році склало 7,7 %.

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