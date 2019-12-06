Названі терміни підписання угоди про інтеграцію Білорусі з Росією

Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (з відкритих джерел)

Путін і Лукашенко можуть підписати угоду вже в найближчі вихідні

На майбутній зустрічі президентів Білорусі і Росії в найближчі вихідні Олександр Лукашенко і Володимир Путін повинні підписати угоду щодо інтеграції. Про це повідомляє білоруський ресурс tut.by.

Ресурс пише про реакцію білорусів. За їх даними, для людей інтеграція в тому вигляді, в якому її пропонує Білорусі Росія, - це поглинання.

"Білорусів намагаються переконати, що проект життєздатний і корисний для країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, посол Білорусі у РФ заявив, що президенти домовилися створити спільні ринки нафти, газу та електроенергії і уніфіковане податкове законодавство.

За даними інституту соціології Білорусі, кількість білорусів, які підтримують створення союзної держави з Росією, скоротилась в останні роки.

Раніше повідомлялося, що Білорусь планує змінити договір 1995 року з Російською Федерацією про взаємні зусилля в охороні кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що Білорусь підпише дорожні карти щодо інтеграції з Росією тільки при врахуванні своїх інтересів.