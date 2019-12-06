У Минска и Москвы остались несогласованные вопросы по интеграции

Из-за этого главы правительств Беларуси и РФ встретятся в в Сочи
В пятницу, 6 декабря, главы правительств Беларуси и России встретятся в Сочи для согласования вопросов интеграции в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.
Как сообщается, они будут обсуждать 31 дорожную карту интеграции, из которых только 20 согласовано.
"Сергей Румас и Дмитрий Медведев попытаются согласовать карты, но, судя по всему, часть вопросов оставят для президентов. После переговоров 19 ноября согласовано два десятка из 31 дорожной карты, в том числе стороны расходятся по документам в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров беларусская сторона хотела бы решить важные для нее вопросы, такие как:
"Представители российской стороны на первое место ставят интеграционные договоренности, а потом уже решение "текущих вопросов", - говорится в сообщении.
После переговоров премьеров запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Напомним, ранее сообщалось, что президенты двух стран подпишут договор об интеграции в ближайшие выходные. Беларусское издание tut.by отмечает, что скорее всего соглашение будет подписано на российских условиях, что является поглощением.
Отметим, ранее Румас заявил, что Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов.
Лукашенко ранее заявил, что "Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России".
По данным института социологии Беларуси, количество белорусов, которые поддерживают создание союзного государства с РФ, сократилась в последние годы. Число сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составило 7,7 %.