У Білорусі скоротилася кількість людей, які бажають союзу з Росією, - опитування

Фото: прапори Білорусі і Росії (tsargrad.tv)

Половина білорусів вважають, що країна повинна зберегти незалежність

Кількість білорусів, які підтримують створення союзної держави з Росією, скоротилася в останні роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Інституту соціології Білорусі.

За даними соціологічного дослідження 2019 року, 49,9% громадян Білорусі вважають, що країна повинна бути незалежною державою і будувати свої стосунки з Росією на основі міжнародних договорів (що можна класифікувати як "партнерські відносини").

При цьому 36,1 % респондентів вважають, що дві країни повинні взаємодіяти один з одним за принципом рівноправного союзу зі створенням наднаціональних органів керування ("союзницькі стосунки").

Кількість прихильників входження Білорусі до складу Росії у 2019 році склала лише 7,7 %.

Крім цього, кількість громадян, які виступають за повну незалежність Білорусі, з 2003 року зросла на 14,9 %, а прихильників рівноправного союзу з Росією знизилася на 13,3 %.

Раніше в російських ЗМІ широко поширювалася інформація, що 9 з 10 громадян Білорусі хочуть союзу з Росією або входження країни до складу РФ.

"Резонанс, що виник на тлі дискусій про створення Союзної держави Білорусі та РФ, був підігрітий результатами дослідження Московського державного інституту міжнародних відносин", - йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами цього опитування, більша частина білорусів (57,6 %) висловилися за союзницькі відносини між Білоруссю і Росією, близько третини (31,8 %) - за партнерські (в сумі - майже 90%).

"Багатьма офіційними та неофіційними виданнями це було сприйнято в спотвореному вигляді. Гучні заяви про те, що дев'ять з десяти білорусів хочуть союзу з Росією (і вже тим більше домисли про включення Білорусі до складу Російської Федерації) не відповідають не тільки опублікованими на сайті МДІМВ результатами, але і даними соціологічних служб, які мають акредитацію і постійно працюють на території Білорусі", - йдеться в повідомленні Інституту соціології Білорусі

Раніше повідомлялося, що Білорусь планує змінити договору 1995 року з Російською Федерацією про взаємні зусилля в охороні кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що Білорусь підпише дорожні карти щодо інтеграції з Росією тільки при врахуванні своїх інтересів.