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Лукашенко: Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії

Новини » В світі     05.12.2019 - 10:45
Лукашенко: Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За його словами, ніхто в Білорусі не збирається здавати незалежність і суверенітет країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніхто в Білорусі не збирається здавати незалежність і суверенітет країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "БЕЛТА".

При цьому Лукашенко назвав Росію братською країною.

"Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії", - сказав білоруський лідер у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки національних зборів Білорусі.

Він також зазначив, що білоруська сторона не підпише документи, які принесуть їй шкоди.

"Ніхто ніколи не підпише документи, які принесуть нам шкоду", - сказав Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що сторони не ведуть діалог щодо політичних питань, зокрема про створення єдиного парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість білорусів, які підтримують створення союзної держави з Росією, скоротився в останні роки. Кількість прихильників входження Білорусі до складу Росії у 2019 році склала 7,7 %.

Раніше прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявив, що Білорусь підпише дорожні карти щодо інтеграції з Росією тільки при врахуванні своїх інтересів.

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