В Україні перенесли на місяць вступну кампанію

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Вступна кампанія стартує з 1 серпня

Міністерство освіти і науки перенесло на місяць терміни вступної кампанії в Україні. Про це повідомили в прес-службі МОН.

Наголошується, що всі дати з урахуванням прогнозів щодо розвитку епідеміологічної ситуації були перенесені на серпень місяць.

"Так, для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами ЗНО), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет буде відбуватися не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування - до вечора 31 серпня", - повідомили у МОН.

Також зміни дозволяють подавати на вакантні бюджетні місця особам, у яких один з батьків був поліцейським і вважається загиблим або безвісно відсутньою особою при виконанні нею службових обов'язків. Також право на вступ на бюджет мають іноземці та особи без громадянства за підсумками ЗНО.

Раніше РБК-Україна писало, що в МОН змінили умови подачі документів абітурієнтам. Тепер контрактники зможуть подати вступні документи дистанційно.

Також повідомлялося, що в МОН визначили попередні дати проведення ЗНО. Оцінювання відбудеться в межах 28 липня - 11 серпня, в залежності від того, коли пройде карантин.