ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОН розширив перелік вузів зі спрощеним вступом для випускників з Донбасу та Криму

Новини » Політика     12.05.2020 - 20:46
МОН розширив перелік вузів зі спрощеним вступом для випускників з Донбасу та Криму
Ілюстративне фото (УНІАН)

77 внз підпорядковані Міністерству освіти

В поточному році перелік закладів вищої освіти, які за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, розширився до 91 університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Як повідомляється, 77 внз підпорядковані Міносвіти, а 14 - іншим відомствам: Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури та інформаційної політики.

"Важливо, що в 2020 році жителі Криму і Донбасу зможуть вступати до будь-якої з цих 91 закладів, де будуть працювати освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", без проходження зовнішнього незалежного оцінювання", - заявив начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретовіч.

Наголошується, що спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Криму (Автономної Республіки Крим і міста Севастополя) та Донбасу (окремих районів Донецької та Луганської областей), передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.

Надходять з Криму беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступною у кожному з цих закладів вищої освіти. А що надходять з Донбасу надходять в ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проведення ЗНО в Україні заплановано на період з 25 червня по 17 липня. При цьому напередодні має відбутися пробне тестування.

Крім того, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.

Теги Новини України Міносвітиабитуриентывступна кампанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся