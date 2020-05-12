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У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 14:10
У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Тестування повинно пройти з 25 червня по 17 липня

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні заплановано на період з 25 червня по 17 липня. Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій.

За її словами, напередодні ЗНО повинно відбутися пробне тестування.

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар", - сказала Мандзій.

Також у МОН повідомили, що найближчим часом університети повинні оприлюднити умови і строки прийому на навчання абітурієнтів.

"Що стосується випускників з тимчасово окупованих територій, вони вступають за іншою процедурою. Тільки окремі категорії за бажанням можуть пройти ЗНО", - зазначила в. о. міністра.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.

До цього планувалося, що проведення ЗНО відбудеться в межах 28 липня - 11 серпня.

Теги Новини України МОНВНОвступна кампанія
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