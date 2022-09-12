Українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні
Українські війська посунули лінію фронту на півдні від 4 до 12 км. Захисники вже звільнили 13 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Повідомляється, що загальна площа вивільнених територій складає понад 500 кв. км.
"Звільнено 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка (Херсонської області - ред.)" - сказано в повідомленні.
Зазначається, що протягом 2 тижнів ЗСУ ліквідували понад 1800 окупантів, уразили понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищили 122 танки та понад 500 одиниць авто-бронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, 2 літаки, 2 гелікоптери, 13 БпЛА, 70 складів боєприпасів на південному напрямку.
Також військові нанесли 140 вогневих уражень по мостах та переправах.
Нагадаємо, українські військові звільнили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.
Окрім того, окупанти намагаються вести переговори з українськими військовим про здачу зброї на південному напрямку.
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