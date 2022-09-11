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У Харківській області звільнили вже 40 населених пунктів, - Синєгубов

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Харківська область, Неділя 11 вересня 2022 14:13
У Харківській області звільнили вже 40 населених пунктів, - Синєгубов Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові звільнили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Думка".

"У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського та Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли в Куп'янськ, йде звільнення населених пунктів Ізюмського району. Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні ми можемо говорити приблизно про 40, але насправді їх набагато більше", - заявив він, додавши, що точну кількість деокупованих селищ називати не можна, враховуючи триваючу інтереси військової операції наших Збройних сил.

Синєгубов додав, що в цілому на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції.

"Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує за всіма видами озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Які населені пункти вже звільнили ЗСУ на сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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