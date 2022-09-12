Резніков пояснив, чому контрнаступ ЗСУ у Херсонській області повільніший за Харківський

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова Financial Times .

Резніков сказав, що чеченців використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.

Окрім того, Генштаб зазначав, що 1200 чеченських солдатів було направлено для посилення російських позицій.

Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області.

Нагадаємо, українські захисники звільнили 13 населених пунктів на півдні.

При цьому, у Харківській області була деокуповано вже близько 40 населених пунктів.

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