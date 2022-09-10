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Міноборони про дозвіл на виїзд чоловікам за кордон: мають бути готові воювати

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Київ, Субота 10 вересня 2022 08:39
Міноборони про дозвіл на виїзд чоловікам за кордон: мають бути готові воювати Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Чоловіки в Україні у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву", - пояснив міністр.

Заборона виїзду військовозобов'язаним

Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.

Однак як згодом повідомили РБК-Україна в прес-службі уряду, дозвіл на виїзд ФОПів так і не почав діяти з анонсованої дати, оскільки до прем'єра Дениса Шмигаля ще не дійшла відповідна постанова.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам, але це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.

Крім того, в Україні дозволили виїзд за межі України військовозобов’язаним студентам, що навчаються за кордоном.

Тим часом у Раді оцінили можливість зняття заборони на виїзд чоловіків найближчим часом. Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський каже, що навряд чи це можливо у найближчій перспективі, але стосовно цього ведуться активні дискусії.

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