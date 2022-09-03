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Виїзд ФОПів за кордон: Мінекономіки досі не надало постанову прем'єру

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Україна, Субота 03 вересня 2022 15:33
Виїзд ФОПів за кордон: Мінекономіки досі не надало постанову прем'єру Фото: виїзд ФОПів за кордон поки не дозволили (acebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ростислав Шаправський, Дмитро Левицький

Дозвіл на виїзд ФОПів за кордон під час воєнного стану не почав діяти 1 вересня, як це було анонсовано Міністерством економіки. До прем'єра Дениса Шмигаля ще не дійшла відповідна постанова.

Про це повідомила прес-служба уряду на запит РБК-Україна.

Як зазначили в уряді, Шмигаль ще 27 серпня доручив Міністерству економіки за участі інших органів опрацювати питання механізму пропуску через державний кордон військовозобов’язаних та резервістів, які є ФОПами або співробітниками приватних компаній.

Міністерство економіки запропонувало постанову про запровадження експериментального проекту "єВідрядження", але вона була повернута в міністерство.

"Наразі проект постанови знаходиться в Міністерстві економіки та на підпис прем’єр-міністра України не надходив", - заявили в прес-службі Кабміну.

Що пропонували в Мінекономіки

В середині серпня міністр економіки Юлія Свириденко анонсувала запровадження послуги "єВідрядження", яка дозволяла б ФОПам виїжджати за кордон по роботі. Підприємці мали отримати змогу їздити у відрядження на 7 днів, але за умови внесення застави.

Запропонований Міністерством економіки механізм виїзду виглядав так: ФОП, який відповідає визначеним критеріям, вносить на рахунок в Ощадбанку заставу у розмірі 200 тисяч гривень, яка у випадку порушення правил виїзду перераховувалася б на потреби Міністерства оборони.

Зазначимо, що анонсована Свириденко умова про заставу у 200 тисяч гривень викликала неоднозначну реакцію у суспільстві, зокрема критику щодо дискримінації за майновою ознакою.

Нагадаємо, більше про те, як мав працювати механізм "єВідрядження" ви можете прочитати на РБК-Україна.

Також РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський відповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України.

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Кабінет Міністрів України Міністерство економіки Юлія Свириденко выезд за границу
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