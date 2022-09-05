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Студенти можуть виїжджати на навчання за кордон: які документи потрібні

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 13:53
Студенти можуть виїжджати на навчання за кордон: які документи потрібні Фото: студенти можуть виїжджати на навчання за кордон (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні дозволили виїзд за межі України військовозобов’язаним студентам, що навчаються за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні - мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні.

В МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України цій категорії військовозобов’язаних. А саме:

  • студентський квиток або студентську візу;
  • перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;
  • військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;
  • довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.

Нагадаємо, ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.

Також Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.

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