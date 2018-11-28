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У Міноборони обіцяють вирішити проблему з оплатою послуг адвокатів захоплених моряків

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 16:16
У Міноборони обіцяють вирішити проблему з оплатою послуг адвокатів захоплених моряків
Фото: Іван Руснак (mil.gov.uа)

Ці питання перебувають на контролі в департаменті Міноборони та управлінні правового забезпечення Генштабу

Питання оплати роботи адвокатів моряків, захоплених у ході атаки Росії на ВМС України в Азовському морі, вирішить Міністерство оборони.  Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, передає кореспондент РБК-Україна.

Він запевнив, що ці питання перебувають на контролі в департаменті Міноборони та управлінні правового забезпечення Генерального штабу.

"Це питання було сьогодні предметом обговорення на засіданні уряду. Я хочу сказати, що фінансові питання для того, щоб здійснити проплату або оплату роботи адвокатів - проблемних питань немає. Дані відповідні доручення. Ці питання будуть погоджені і з сім’ями наших військовослужбовців, і відповідно будуть працювати наші юридичні служби. Є процедури оплати адвокатських фахівців. Я офіційно заявляю, що ці питання на контролі в департаменті Міноборони та управлінні правового забезпечення Генштабу. Вони будуть вирішені", - заявив Руснак.

Нагадаємо, вчора підконтрольні Росії суди в окупованому Криму заарештували 15 моряків, сьогодні вже заарештували 5 українських військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна раніше в середу, 28 листопада, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що йому не відомі умови, при яких РФ повернула б Україні затримані кораблі і моряків після атаки в Керченській протоці.

Підкреслимо, у зв'язку з атакою Росії на Україну в Азовському морі в Україні ввели воєнний стан. Сьогодні в "Голосі України" був опублікований відповідний закон.

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