В Кремле не назвали условия возврата Украине задержанных кораблей и моряков

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков заявил, что "не может ответить на этот вопрос"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об условиях, при которых РФ вернула бы Украине задержанные украинские корабли и моряков после атаки в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отвечая на вопрос об условиях, при которых военные и корабли могли бы быть возвращены Украине он отметил, что "не может ответить на этот вопрос".

"Мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме", - подчеркнул он.

По корабельной группе ВМС Украины в Азовском море 25 ноября был открыт огонь со стороны России. Как сообщало командование ВМС, пограничные катера ФСБ России стреляли на поражение. Российский спецназ захватил три корабля Военно-морских сил Украины. В результате обстрела россиян шесть украинских военнослужащих были ранены.

Ранее РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин готовится озвучить позицию по инциденту в Керченском проливе, который сопровождался атакой на украинские корабли.

Напомним, ранее Путин отреагировал на военное положение в Украине. В частности, в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель он выразил озабоченность в связи с приведением Вооруженных сил Украины в полную боеготовность и объявлением военного положения.